Общество

Директоропад

В «Псковпассажиравтотрансе» новый генеральный директор. Крупнейшее транспортное предприятие Псковской области в очередной раз сменило руководителя. «Кадровая чехарда» продолжается с ухода в 2014 году Георгия Лупандина, которого многие считают эталоном руководителя. За это время сменилось столько менеджеров, что всех побывавших «у руля» не всякий вспомнит.

Здесь уместно задать вопрос, а что случилось с предыдущим руководителем? Не далее как в феврале нынешнего года Владимир Ревазов был представлен коллективу в качестве генерального директора. Что произошло за 9 месяцев? Официального объяснения нет и, скорее всего, уже не будет. Корни события, по мнению осведомленных источников Псковской Ленты Новостей, следует искать в профессиональных качествах и отношении к делу «Почетного нефтяника Тюменской области».

Владимир Ревазов

В начале 2021 года снова во главе огромного транспортного предприятия был поставлен «нетранспортник», выходец из другой профессиональной сферы деятельности. Вспомним предыдущих топ-менеджеров - связиста Александра Гизбрехта, милиционера Юрия Киргинцева. Нефтяник Владимир Ревазов составил компанию представителям других профессиональных компетенций. Из поколения руководителей последних лет непосредственное отношение к отрасли имели Александр Питиримов, успешно развивавший автовокзально-автостанционную сеть и Николай Киянец, руководивший одним из подразделений крупнейшего перевозчика в Московской области. Показательно, что двое последних после ухода с предприятия остались верны транспортной отрасли. Александр Питиримов учредил АНО, занимающееся организацией конференций руководителей транспортной отрасли в тесном сотрудничестве с Росгвардией. Николай Киянец продолжает службу в транспортном предприятии Ярославской области. Правда, дальнейшее его пребывание в данной должности может находиться в зависимости от результатов рассмотрения уголовного дела в Псковском городском суде.

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Вопрос, имеет ли отношение к транспортной сфере очередной ставленник областной власти в директорской должности, остается ключевым при формировании отношения коллектива предприятия к новому руководителю. Следует напомнить, что «Псковпассажиравтотранс» по своему кадровому составу больше всего напоминает классическое советское производственное предприятие (по сути, им и остается). Здесь сильны традиции многолетней работы на одном месте. Многие трудятся здесь семьями, на протяжении не одного десятка лет. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что за время пока работают многие из них, в учредителе – комитете по транспорту - произошла неоднократная ротация кадров. Слово коллектив, как никогда, подходит к «Псковпассажиравтотрансу». С советских времен здесь сохранились не только заводская «вертушка» на проходной и недорогая столовая, но и сильная профсоюзная организация.

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На втором месте вопрос: а почему не местный руководитель? У нас что, своих кадров в Псковской области нет? На огромном предприятии с разветвленной филиальной сетью в районах достаточно сильных управленческих кадров. Впервые за несколько назначений во главе предприятия поставлен местный человек. Несомненно, это положительное обстоятельство.

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В феврале при представлении на должность Ревазова отмечались «опыт руководящей работы на крупных предприятиях с большим количеством техники» и желание заниматься «экономикой и перспективой». Рискну предположить, что более близкое знакомство с условиями работы «Псковпассажиравтотранса» удивило не совсем рыночными подходами к экономике со стороны учредителей. Говорят, что на планерках в «Псковпассажиравтотрансе» Владимир Касполатович весьма неделикатным образом высказывался в адрес вышестоящего руководства.

Особенных изменений в качестве перевозок за прошедшие месяцы не произошло. Да, более удобными для пассажиров (в основном жителей Запсковья) стали несколько маршрутов. Но здесь нужно помнить: предприятие является всего лишь исполнителем воли заказчика, выраженной в госзаказе. Инициатива изменения маршрутов принадлежала Борису Елкину в период руководства транспортным комитетом.

Не припомню за последние месяцы ни одного публичного конфликта между работниками и администрацией, который выливался бы в открытые письма на сайте губернатора, угрозы забастовки, как это бывало в предыдущие годы.

Юрий Михайлов (слева) и Станислав Стармолотов

Источники Псковской Ленты Новостей отмечают сложную финансово-хозяйственную историю предприятия. Да, рабочий день руководства не начинается с визита судебных приставов в приемную, как это было несколько лет назад. Многомиллионные вливания сняли претензии налоговой службы. Тем не менее, сохраняется история с убытками. Ежемесячно предприятию не хватает нескольких миллионов для покрытия расходов, как и в недавнем прошлом. Не случайно председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с коллективом 13 октября обозначил необходимость улучшения финансовой ситуации.

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В заслуги Владимиру Ревазову ставят неплохую хозяйственную деятельность. Это существенное обновление ремонтной зоны головного предприятия и отдельных филиалов. В остальном собеседники Псковской Ленты Новостей оценивают роль данной персоны крайне негативно.

По неофициальной информации, Владимир Касполатович нарушил традиции передачи власти и отказался назначать на должность заместителя директора Юрия Михайлова. В прежние разы будущий руководитель сначала знакомился с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в качестве «зама». Известно, что последний рабочий день у Владимира Ревазова был в понедельник.

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Во время представления нового руководителя Станислав Старомолотов выразил надежду, что это будет последнее кадровое изменение в руководстве «Псквопассажиравтотранса». Юрий Михайлов имеет опыт работы на предприятии, знает часть работников и, что немаловажно, последние 18 лет его работы тесно связаны с вопросами безопасности на транспорте. Будем внимательно следить за его деятельностью. Прекратится ли «директоропад», скоро узнаем.

Денис Бахтин