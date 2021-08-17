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Обвинение представляет псковскому суду доказательства по уголовному делу Николая Киянца

17 августа в Псковском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского суда.

Судебный процесс проходит стадию предоставлению суду государственным обвинителем доказательств обвинения. В частности, сегодня были допрошены сотрудники налоговой службы, комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, ГППО «Псковпассажиравтотранс». Следующее заседание состоится 26 августа.

Как сообщали ранее органы следствия, бывший директор «Псковпассажиравтотранса» обвиняется в сокрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ налогов, сборов, пени и штрафа, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

По версии следствия, осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора – государственное предприятие Псковской области "Псковавтотранс", направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.

15 июня Псковский городской суд вынес приговор другому экс-руководителю ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александру Питиримову по точному такому же обвинению. Ему назначено наказание в виде штрафа, согласно статье 64 УК РФ, ниже нижнего предела - 250 тысяч рублей.