Общество

Кому рулить автобусным парком Пскова?

Главное транспортное предприятие региона и один из крупнейших перевозчиков на Северо-Западе - «Псковпассажиравтотранс» (ППАТ) снова остался без руководителя. С пятницы, 12 февраля, Юрий Киргинцев покидает должность и.о. генерального директора госпредприятия Псковской области по собственному желанию. Он сам не говорит ничего конкретного о причинах увольнения.

По информации комитета Псковской области по транспорту известно только, что увольнение состоялось по собственному желанию и связано с семейными обстоятельствами. Кто станет новым руководителем - большой вопрос. Официальной информации пока нет.

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Неофициально близкие к руководству транспортного предприятия источники Псковской Ленты Новостей называют новым исполняющим обязанности заместителя генерального директора Андрея Егоренко. Сам он ранее категорически отвергал такую возможность. Как бы то ни было, его назначение и.о. эксперты склонны считать временным решением на переходный период, до прихода нового руководителя. По общему мнению, высказанному в неофициальных разговорах, Андрей Егоренко, будучи опытным «заведующим хозяйством» (зам. директора по производству), не готов взять всю полноту управления в свои руки.

Два других заместителя - Аркадий Верейкин и Сергей Иванов, несмотря на большой опыт работы, также не обладают всей полнотой необходимых административных качеств и навыков. При этом амбиции у обоих потенциальных кандидатов могут присутствовать. Аркадий Верейкин ранее управлял филиалом ГРТК «Псков» (этот период отлично помнят многие бывшие и нынешние работники предприятия). Юрист Сергей Иванов в 2017 году участвовал в конкурсе на замещение должности гендиректора, состоял в кадровом резерве. Несмотря на наличие управленческого бэкграунда, судя по всему, учредители ГППО не готовы рассматривать ни одного из них в качестве временного менеджера.

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Возможно, возглавить ответственный участок смог бы кто-то из более молодых руководителей среднего звена, но у них нет опыта работы в статусе заместителя директора. Кузницей кадров могли бы стать многочисленные филиалы «Псковпассажиравтотранса» в районах, где есть, как принято говорить, крепкие хозяйственники. Опыт привлечения директоров филиалов на руководящие должности в головной «конторе» имеется.

Наши собеседники называют одной из «болезней» предприятия отсутствие продуманной кадровой политики. Поэтому самым вероятным считается сценарий прихода в руководство нового управленца извне.

Собеседники ПЛН отмечают, что Юрий Киргинцев подавал заявление об увольнении еще в ноябре. Тогда оно не было удовлетворено, его оставили поработать. Вылежавшись, просьба получила положительную визу вышестоящего руководства. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что кандидатура потенциального руководителя уже подобрана кураторами предприятия в администрации региона. Сейчас кандидатура может проходить необходимые согласования и проверки.

Кто будет новым управленцем, пока остается загадкой. Ответ мы рассчитываем получить в ближайшее время. Совершенно ясно одно. Самый главный и сложный вопрос в любом деле - кадровый. Новый человек должен обладать целым рядом профессиональных качеств, в том числе весьма специфических.

Многие работники предприятия в идеале видят руководителем транспортника «до мозга костей» - такого, каким был в свое время руководитель автобусного парка Георгий Лупандин. Каждый второй, если не каждый первый, свято верит, что упадок начался с его уходом.

По мнению многих коллег, покидающий предприятие экс-бизнесмен и милиционер в далеком прошлом Юрий Киргинцев не соответствует критерию «транспортник». Из числа последних руководителей единственным настоящим транспортником был разве что Николай Киянец. Наши собеседники отмечают его обширные знания и опыт в сфере эксплуатации. Как «эксплуатационщик» он придавал огромное значение управлению службой перевозки. Основные его усилия были брошены на настройку регулярного безупречного автобусного сообщения. Правда, отмечают собеседники, хозяйственная часть не была его сильной стороной.

С учетом социального значения перевозок, первая задача, которую должны поставить перед новым руководителем предприятия, - обеспечение максимально строгого соблюдения расписания, прежде всего городской колонной, и минимизация количества сходов с маршрутов.

Вторая по важности задача - распутывание клубка проблем в финансово-хозяйственной деятельности стратегического для области предприятия. Огромным испытанием для транспортной сферы стал коронавирус со всевозможными ограничениями. Больно ударило резкое падение доходов. Определенные сложности принесла новая схема работы с организацией, предоставляющей услуги по электронным билетам и проездным. Согласно условиям контракта (он есть в открытом доступе на сайте госзакупок), ППАТ вынужден авансировать расходы коммерческой структуре, передавая часть своей выручки. Явный признак сложности финансового положения предприятия - неоплата по контрактам за ремонтные работы в ремзоне.

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Новый директор должен быть не только крепким хозяйственником, но и опытным психологом. Как отмечают специалисты, специфика и отличие работников «Псковпассажиравтотранса» от прочих производственных коллективов в том, что водители, по сути оторваны от предприятия и остального коллектива, в том смысле, что они находятся в пути, с ними достаточно сложно работать и контролировать их. Тем не менее, руководитель должен встречаться с работниками, общаться и разъяснять «политику партии». У рядовых трудяг должна быть возможность получать информацию непосредственно от своего директора, а не со стороны где-нибудь в курилке или в соцсетях.

Долгое время на предприятии существовала прекрасная добрая традиция непосредственного живого общения руководителя с коллективом. С постоянной сменой управленческого состава (вместе с генеральными директорами произошла почти полная ротация заместителей) некоторые добрые традиции оказались утеряны. Субботники с чаепитиями у самовара не смогли их заменить. Отсюда возникают стихийные вспышки недовольства, которые выливаются в открытые письма руководству области, профсоюзные резолюции и требования объяснений от администрации.

Новый руководитель должен быть предельно самостоятельной и авторитетной личностью не только перед своим коллективом. Ему придется строить работу с учетом постоянных попыток «ручного» управления со стороны комитета по транспорту. Отвечать за успехи и провалы предстоит перед первым лицом области.

Пожалуй, главной проблемой, с которой столкнулись все руководители «Псковпассажиравтотранса» после эпохи Георгия Лупандина, была острая нехватка материальных ресурсов. Все попытки сделать предприятие успешным и прибыльным были обречены на провал из-за постоянного «вымывания» кассовой прибыли. Долгое время над «Псковпассажиравтотрансом» дамокловым мечом висела налоговая задолженность в несколько сот миллионов рублей. На протяжении нескольких месяцев часть кассовой выручки шла на ее погашение, главной задачей было предотвращение банкротства.

Справедливости ради заметим, что банкротство - общая проблема пассажирских транспортных предприятий во всех регионах России. Только с 2017 года по стране отмечено несколько десятков фактов банкротства АТП всех без исключения организационно-правовых форм государственных, муниципальных, акционерных обществ, ООО и ИП. А если вести счет с начала 2000-х, общее количество безвозвратно ушедших с рынка перевозчиков легко перейдет за две сотни.

При этом каждое банкротство крупного АТП сопровождалось в регионах транспортными коллапсами (например, в Орле или Чувашии). В некоторых случаях юридическими последствиями были уголовные дела в двух вариациях. Первый сценарий - уголовное преследование руководителя предприятия за формальные финансовые нарушения при попытке предотвратить банкротство. У псковичей прямо сейчас есть живой пример в городском суде.

Александр Питиримов не дал предприятию свалиться в банкротство в 2017 - 2018 годах, «заработав» на этом уголовное дело. Обвиняют его в незаконном использовании счетов автовокзального «оператора» «Псковавтотранс», при том, что объединение двух госпредприятий было официально санкционировано администрацией Псковской области.

Второй вариант - уголовные дела в отношении руководителей региональных органов власти, которые не вовремя и не в нужных объемах субсидировали перевозки, ссылаясь на дефицит регионального бюджета. Этот сценарий реализовался в Чувашии.

Про все эти возможные варианты придется постоянно помнить новому руководителю. Любопытно, как новый менеджер будет продолжать решение проблемы износа подвижного состава. За последние несколько лет мы видели разные варианты решения проблемы.

Предыдущее обновление состоялось при директорстве Александре Гизбрехта. Тогда были закуплены восемь новых МАЗов и несколько бывших в употреблении МАНов, предприятие получило около 50 млн бюджетных средств. В дальнейшем финансирование за счет тоже планировалось, но планами все и ограничилось. При руководстве Александра Питиримова поиски сравнительно дешевых вариантов покупки вылились в сотрудничество с группой компаний МАЗ. Сейчас уже не все помнят про заключенное в 2018 году с белорусами рамочное соглашение. К нему прилагалось открытие дилерского центра на базе ППАТ и обучение сотрудников работе с МАЗами. Николай Киянец хотел привлечь стратегического инвестора, что едва не вылилось в захват маршрута №22 «стартрансерами».

Кроме того, следует отметить значимость поддержки, оказанной министерством промышленности и торговли на 1,2 млрд рублей по договоренности с губернатором Михаилом Ведерниковым. Это 172 ПАЗа трех моделей вместимостью от 42 до 50 человек, 45 ЛиАзов (на 108 человек), 6 МАЗов (105 человек), 11 «сцепок» МАЗ (163 человека) и 15 ГАЗелей City вместимостью 22 пассажира. Это самое крупное для Пскова обновление с 1996 года - времен получения «Мерседесов». Наличие новой техники позволяет больше спрашивать с администрации предприятия за регулярность перевозок.

При разговоре об обновлении автобусного парка эксперты рассматривают и еще один аспект. Все последние годы не прекращаются разговоры о возможности акционирования предприятия. Данная версия, возможно, объясняет и огромные финансовые вливания в парк: ремонт производственной зоны и колоссальные инвестиции в подвижной состав. Все это может повысить привлекательность предприятия в глазах потенциального инвестора. Поэтому, предположительно, новый кризисный менеджер может получить задачу готовить предприятие к приватизации.

Понимая всю сложность стоящих перед новым руководителем задач, задаешься вопросом - действительно, кто бы это мог быть?

Денис Бахтин