Общество

Более 100 нарушений закона об охране атмосферного воздуха выявили в Псковской области

Свыше 100 нарушений законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха выявила прокуратура в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Стругокрасненском и Себежском районах не ставились на учет объекты, которые негативно влияют на окружающую среду. В Великих Луках, Новоржевском, Пыталовском и Стругокрасненском не проходили мероприятия, направленные на снижение выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Также прокуратура выявила источники выбросов вредных веществ в воздух.

В областном центре после вмешательства прокуратуры начала работать газоочистительная установка на асфальтобетонном заводе.

По итогам проверки более 40 предприятий получили представления. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.