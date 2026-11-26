Капитальный ремонт районной библиотеки имени А.С. Пушкина продолжается в Опочке. На объекте уже заменили кровлю, обновили систему отопления, установили входную группу и провели электромонтажные работы. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в Max.

Фотографии: Юрий Ильин / Max

Глава муниципалитета встретился с подрядчиком, проверил выполненные работы и обсудил предстоящие этапы ремонта.

«Ремонт рассчитан на 2026–2027 годы и ведётся по дизайн‑проекту, разработанному проектным офисом министерства культуры Псковской области. Наша библиотека - один из семи объектов культуры региона, обновляемых в этом году по нацпроекту», - отметил глава муниципалитета.

После завершения ремонта библиотека станет современным многофункциональным пространством, где создадут комфортные условия для чтения, проведения лекций, мастер-классов и культурных мероприятий.

«Библиотека - сердце культурной жизни нашего города, и мы делаем всё, чтобы она стала ещё уютнее, современнее и привлекательнее для всех любителей книг и культурного досуга», - заключил Юрий Ильин.