Капитальный ремонт районной библиотеки имени А.С. Пушкина продолжается в Опочке. На объекте уже заменили кровлю, обновили систему отопления, установили входную группу и провели электромонтажные работы. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в Max.
Фотографии: Юрий Ильин / Max
Глава муниципалитета встретился с подрядчиком, проверил выполненные работы и обсудил предстоящие этапы ремонта.
После завершения ремонта библиотека станет современным многофункциональным пространством, где создадут комфортные условия для чтения, проведения лекций, мастер-классов и культурных мероприятий.