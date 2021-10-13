Общество

За срыв сроков строительства соцгородка под Псковом оштрафовали подрядчика

За срыв сроков строительства социального городка в деревне Борисовичи оштрафовали директора организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что между заказчиком и организацией был заключен государственный контракт на возведение объекта в рамках реализации нацпроекта «Демография». Из-за недостаточного количества работников на стройплощадке, низкой степени организации строительного производства в 2020 году произошло отставание от графика на 25 дней, по отдельным видам работ — до 78 дней.

Прокуратура Псковского района возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения управление ФАС по Псковской области назначило наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Напомним, стоимость строительства соцгородка оценивается в 600 млн рублей. За предыдущие годы были выполнены работы на 200 млн рублей (за счет областного бюджета и средств Пенсионного фонда), однако впоследствии строительство остановилось по причине отсутствия финансирования. Для его продолжения в 2020 году правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.



Социальный городок включает в себя 6 жилых корпусов, в том числе предусмотрены корпуса для проживания маломобильных групп населения. Эти здания будут обеспечены лифтами, там создут безбарьерную среду. В целом, соцгородок предполагает проживание пожилых людей и инвалидов. Стационарный блок рассчитан на 117 коек. Помимо жилых корпусов, в соцгородке планируется размещение пункта проката технических средств реабилитации, реабилитационного центра, также будут доступны услуги интернет-кафе, столовой, аптечного пункта. На базе административно-бытового корпуса будет работать прачечная.