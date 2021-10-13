Общество

Главу псковского управления МЧС Валерия Филимонова проводили на пенсию

Церемония прощания со знаменем МЧС России генерал-майора внутренней службы Валерия Филимонова прошла в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, церемония состоялась в связи с окончанием контракта и достижением предельного возраста его нахождения на службе.

«Честно и добросовестно служа Родине, Валерий Игоревич прошел путь от курсанта Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков имени 60-летия СССР и летчика-штурмана вертолета 513 отдельного боевого вертолетного полка ВВС до начальника Главного управления МЧС России по Псковской области», - отметили в ведомстве.

За годы службы награжден многими государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Участвовал в более чем двадцати гуманитарных и спасательных операций, в том числе в зоне вооруженных конфликтов.

Поздравления, слова признательности и благодарности за многолетний добросовестный труд выразили руководители органов государственной власти, местного самоуправления, а также представители общественных организаций.

«Коллектив Главного управления МЧС России по Псковской области будет с благодарностью вспоминать о годах службы под руководством генерал-майора Филимонова. Желаем Валерию Игоревичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов во всех делах!» - сообщили в пресс-службе.

Валерий Филимонов родился 14 октября 1966 года в Пскове. В 2002 году окончил Академию гражданской защиты, а в 2003 году - Северо-Западную Академию государственной службы.



С августа 1983 года по октябрь 1987 года Валерий Филимонов был курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. С октября 1987 года по январь 1988 года находился в распоряжении командующего ВВС Приволжского военного округа (ПриВО).



С января 1988 года по июнь 1992 года - летчик-штурман вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С июня 1992 года по февраль 1994 года - командир вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С февраля 1994 по март 1995 года - старший летчик вертолетного звена 1-ой БАА ПриВО. С марта 1995 года по август 1996 года - командир вертолетного звена 1-ой БАА 9 октября 1996 года уволен с военной службы по организационно-штатным мероприятиям.



С июня 1997 года по январь 2002 года Валерий Филимонов занимал должность начальника отдела подготовки и применения ПС и других формирований Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а с января 2002 года по ноябрь 2003 года - начальника 405 учебно-методического центра по ГО и ЧС Псковской области.



С ноября 2003 года по декабрь 2004 года он был первым заместителем начальника Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а должность начальника Главного управления МЧС России по Псковской области получил в декабре 2004 года.