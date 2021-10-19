Общество

Основные направления работы по противодействию COVID-19 обсудили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 19 октября, обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе с вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь глава области попросил доложить о темпах вакцинации от COVID-19. Вера Емельянова отметила, что темпы растут, среднесуточный показатель превысил 900 человек. Но при этом, по словам вице-губернатора, не сохраняется ритмичность — уровень вакцинации на выходных снижается.

Среди муниципалитетов, которые успешно справляются с вакцинацией от COVID-19, Вера Емельянова назвала Псковский и Себежский районы. Низкая динамика иммунизации населения в Невельском, Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах. Для дальнейшей активизации прививочной кампании, по словам вице-губернатора, в регионе созданы все условия — работают стационарные и передвижные пункты вакцинации, препараты имеются в необходимом количестве, поставки отслеживаются в ручном режиме.

Марина Гаращенко предложила скорректировать работу пунктов вакцинации в крупных торговых и досуговых центрах в зависимости от интенсивности работы. В частности, в Ледовом дворце Пскова планируется сократить время работы из-за низкой загруженности в вечерние часы. Освободившиеся бригады можно будет направить в те пункты вакцинации, где поток желающих больше. Глава региона поддержал инициативу и отметил, что о новых часах работы прививочных пунктов необходимо оповестить граждан. Дополнительно Михаил Ведерников поручил активизировать выездную вакцинацию, в том числе от гриппа, а также активно проводить разъяснительную работу с трудовыми коллективами.

Также глава региона обсудил со специалистами организацию оказания медицинской помощи больным COVID-19. Марина Гаращенко отметила, что занятость коечного фонда 78%. При этом, как подчеркнула руководитель Комитета, большая доля пациентов с тяжелым течением болезни требуют интенсивной терапии с кислородной поддержкой и после выздоровления от COVID-19. Для восстановления таких граждан требуется от 1-го до 3-х месяцев. Но в ситуации подъема заболеваемости на счету каждая койка, обеспеченная доступом к кислороду. Под реанимацию уже задействованы 74 места.

Глава региона поручил предварительно проработать вопрос развертывания коек интенсивной терапии для пациентов после выздоровления от COVID-19 на базе Псковской городской больницы. Михаил Ведерников подчеркнул, что такой сценарий необходимо применять только в крайнем случае, потому что в настоящий момент медучреждение в областной столице имеет высокую загруженность по оказанию плановой помощи гражданам.

Отдельно губернатор заметил, что необходимо обратить внимание на оказание амбулаторной помощи, чтобы каждая заявка не оставалась без отработки. Марина Гаращенко доложила, что нагрузка на врачей крайне высокая, но для оперативной отработки вызовов прикладываются максимальные усилия. Руководитель комитета добавила, что регион сделал заявки в медицинские вузы на направление ординаторов для помощи медикам региона. В настоящее время в Пскове уже работают 5 молодых специалистов.

В завершение глава региона поручил проработать вопрос усиления контроля над соблюдением противовирусных регламентов на транспорте, в том числе железнодорожном. Это связано с подъемом заболеваемости в других регионах. Михаил Ведерников подчеркнул, что анализ складывающейся эпидобстановки будет проводиться в ежедневном режиме, изменения в уровне заболеваемости будут влиять на следующие шаги по корректировке ограничительных мер.