Общество

Псковская область получит почти полмиллиарда рублей на закупку медоборудования для больниц

На закупку специализированной аппаратуры и медизделий для медицинских учреждений Псковской области будет выделено почти полмиллиарда рублей, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Решение принято по указанию президента. Принятое решение поможет оснастить медучреждения Псковской области современным оборудованием, что существенно повысит доступность качественной медицинской помощи в этом регионе», - говорится в сообщении.

Новое оборудование получат более 20 больниц, диспансеров, госпиталей и стоматологических поликлиник. Среди них Псковская городская больница, детская областная клиническая больница, областной клинический онкодиспансер, Псковский перинатальный центр и целый ряд учреждений районного значения, пишет «Интерфакс».

Средства пойдут как на приобретение сложной аппаратуры - цифровых рентгенографов, систем ультразвуковой визуализации, реанимационных комплексов для новорожденных, так и более простой, например, тренажеров для восстановления пациентов, эндоскопов, дезинфицирующих машин.

Также будут закуплены готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов.