Общество

QR-код потребуется депутатам для участия в ближайшей сессии областного Собрания

Наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или документа о недавно перенесенном заболевании станет определяющим для участия в ближайшей сессии областного парламента. Такое решение единогласно принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. Заседание назначено на 28 октября.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Требование распространится и на депутатов, и на всех приглашенных – докладчиков, представителей органов власти, журналистов. Вход в зал заседаний будет ограничен.

Предложение коллегам озвучил председатель регионального парламента Александр Котов.

«Эпидемиологическая ситуация очень тяжелая, при этом 90 процентов заболевших не были вакцинированы. В ближайшее время ситуация вряд ли поменяется в лучшую сторону, по крайней мере, быстро это не произойдет. Сейчас в регионе развернуто 1035 коек. Если ситуация будет ухудшаться, начнутся проблемы с оказанием плановой медпомощи. Уже достаточно примеров, когда люди месяцами не могут пройти исследования, необходимые для госпитализации. И если сейчас мы слышим голоса так называемых "антиваксеров", возмущенных принуждением к прививке, то потом будет гораздо больше жалоб на отсутствие медпомощи, когда к этому есть серьезные показания. Давайте действовать четко в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - обратился к депутатам Александр Котов.

Спикер напомнил, что у Собрания есть возможность проведения заседаний с использованием режима видео-конференц-связи, но уточнил, что в повестку первой после длительного перерыва сессии включены три вопроса, требующие очного присутствия депутатов – речь идет о назначении мировых судей, представителей в квалификационной комиссии при адвокатской палате и аудитора Счетной палаты.

Александр Котов также обратил внимание, что в указе губернатора участие в мероприятиях допускается при наличии одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сведений о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Речь о предъявлении отрицательного теста не идет. «Это должно касаться всех. Ни одного человека в зале без наличия этих документов быть не должно. У каждого есть выбор – сделать прививку и участвовать в мероприятиях, либо ограничить контакты и ожидать окончания пандемии», - озвучил предложение Александр Котов.

Олег Брячак в продолжение темы поинтересовался, нельзя в таком случае допустить возможность участия в заседании без защитной маски, но несколько депутатов, в том числе имеющих медицинское образование, обратили внимание коллеги, что вакцинация снижает риск заболевания, но полностью не исключает его, главное преимущество вакцинации – снижение вероятности тяжелого течения болезни.

Алексей Севастьянов предложил такие же ограничения ввести для других мероприятий парламента, например, для заседаний комитетов. «Шесть депутатов, аппарат, приглашенные – тоже в итоге немало участников», - обратил внимание председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению. По решению Совета Собрания, необходимость введения дополнительных требований определит каждый комитет с учетом повестки и предполагаемого количества участников.

В завершение Александр Котов напомнил, что в областном Собрании депутатов в ближайшее время пройдет очередной этап прививочной кампании, которая позволит и депутатам, и сотрудникам аппарата привиться от гриппа, ревакцинироваться от коронавирусной инфекции либо привиться впервые, если по каким-то причинам это не было сделано ранее.