Общество

Кремль анонсировал «рамочное» решение Путина по антиковидным мерам

Сегодня, 20 октября, Владимир Путин примет решение по новым мерам борьбы с COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, ибо <...> разъяснения должен давать <...> штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Реализацией займутся профильные ведомства, добавил представитель Кремля.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для регионов она считает необходимым предусмотреть такую возможность уже с ближайшей субботы. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в среду по результатам заседания правительства с участием Путина.

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В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.