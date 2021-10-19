Кремль анонсировал «рамочное» решение Путина по антиковидным мерам

Сегодня, 20 октября, Владимир Путин примет решение по новым мерам борьбы с COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Реализацией займутся профильные ведомства, добавил представитель Кремля.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для регионов она считает необходимым предусмотреть такую возможность уже с ближайшей субботы. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в среду по результатам заседания правительства с участием Путина.
В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.