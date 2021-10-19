Общество

Циклон «Игнац» накроет Псковскую область

Циклон «Игнац» несет в Псковскую область и другие регионы Северо-Запада шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и гололед.

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Филиалы «Россети Северо Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности, сообщили в компании.

502 аварийные бригады и 986 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 195 дизельных генераторов общей мощностью 12 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до пятницы.

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Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.