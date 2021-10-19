Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят актуальные темы общественно-политической жизни.

Главный вопрос для обсуждения сегодня: поможет ли введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в борьбе с распространением коронавируса? Надо ли удлинять «каникулы» в регионах? Будет ли способствовать ужесточение ковид-ограничений увеличению темпов вакцинации? И правы ли те, кто считают, что даже мини-локдаун может нанести экономике огромный ущерб?

Свое мнение по обсуждаемой теме вы можете высказать в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове по телефону 56-73-72.