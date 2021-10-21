Общество

Денис Матвеев покинул пост руководителя областного управления цифрового развития

Денис Матвеев официально покинул пост руководителя управления цифрового развития и связи администрации Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников, он уволился по собственному желанию.

Денис Матвеев родился 19 мая 1988 года. Имеет два высших образования. В 2010 году окончил Псковский государственный университет по специальности «учитель информатики и математики», а в 2014 году - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «государственное и муниципальное управление», получил квалификацию «мастер делового администрирования».

С 2002 года был рабочим ЕТС 2 разряда МОУ «Ильинская основная школа» (Красногородский район), с 2009 по 2012 год – учителем информатики МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» города Пскова. С 2012 года получил должность заместителя директора по УВП в лицее. С 2009 года стал программистом ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий» Пскова.

С 2015 года являлся членом Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов (по конкурсу, беспартийный). 11 февраля 2016 года избран председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В 2018 году Денис Матвеев был назначен начальником управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.