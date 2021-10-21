Общество

Карантин ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки

В Великолукском районе введен карантин по бешенству, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Зараженное животное выявлено на личном подворье в деревне Алексино. «Там домашняя собака укусила свою хозяйку, на следующей день животное было найдено мертвым. Хозяйка обратилась на станцию - ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили диагноз "бешенство". Собака от бешенства не была привита», - говорится в сообщении.

На территории личного подворья и прилегающего к нему участка (включая деревни Свинкино, Рыжково и до границ города Великие Луки) введен 60-дневный карантин.