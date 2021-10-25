Общество

Инкубационный период коронавируса значительно сократился — Марина Гаращенко

Инкубационный период коронавируса сократился и в некоторых случаях может длиться 2-3 дня. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Сам инкубационный период (коронавируса - ред.) значительно сократился. Конечно, и сейчас есть случаи заболевания в пределах 14 дней, но в популяции у нас сейчас присутствует дельта-штамм, а, по данным Роспотребнадзора, в других странах появились и другие мутированные вирусы. Так вот, у дельта-штамма инкубационный период может длиться от 2 до 3, а в большинстве случаев - до 5 дней после контакта с зараженным», - рассказала Марина Гаращенко.

По ее словам, дельта-штамм приводит к «более молниеносному» развитию заболевания. «У него нет тенденции плавного течения с нарастанием, наблюдается сразу ускоренный рост развития - температура тела составляет от 38 до 39 градусов, а, бывает, и более. Это говорит о довольно сложном течении заболевания, есть риск возникновения осложнений, поэтому мы призываем жителей Псковской области относиться к себе с внутренним трепетом, быть более внимательными и прислушиваться к каждому симптому», - отметила председатель профильного комитета.

Она также добавила, что на сегодняшний день симптоматика заболевания тоже изменилась - пропажа вкуса и обоняния встречаются реже, а чаще - «колоссальная слабость» и одышка. Кроме того, специалист заявила о быстром развитии пневмонии у заболевших.