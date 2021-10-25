Марина Гаращенко: 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 не были привиты

Порядка 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 пациентов в Псковской области не были привиты. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
По ее словам, вакцинироваться на сегодняшний день нужно «всем без исключения». Она добавила, что это не касается тех пациентов, у кого есть «правильный медицинский отвод». На такой справке, заметила гость студии, должны стоять подписи лечащего врача пациента, а также либо главного врача медицинского учреждения, либо его заместителя.
«Только такая форма справки легитимна, те справки, которые непонятно где и кем выписаны, не являются медицинским отводом от вакцинации», - подчеркнула Марина Гаращенко.
Председатель областного комитета по здравоохранению обратила внимание, что для долгосрочных медотводов может также понадобиться подпись иммунологической комиссии медицинской организации, в которой наблюдается пациент.