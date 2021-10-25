Общество

Псковские росгвардейцы за неделю выявили около 20 нарушений в обороте оружия

Псковские росгвардейцы выявили 17 нарушений в области оборота гражданского оружия за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 18 по 24 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления провели 89 проверок.

Псковичам напомнили, что если заканчивается лицензия на хранение и ношение гражданского оружия, то следует обратиться в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление можно подать через госуслуги. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.