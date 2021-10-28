Общество

Если в нерабочие дни не собьем динамику распространения инфекции, то последует локдаун – губернатор

Если в нерабочие дни не собьется динамика распространения инфекции, то за ними последует локдаун. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Отдельно хочу обратиться к работодателям: нужно понимать, что если в период нерабочих дней мы не собьем динамику распространения инфекции, то за ним последует локдаун. Варианты компромисса есть, поэтому определите минимум работников, а если есть возможность, кого-то отправьте на удаленку», - отметил он.

Напомним, нерабочие дни установлены указом президента с 30 октября по 7 ноября. «Это болезненная, вынужденная, но крайне необходимая мера, призванная сбить динамику распространения заболевания. В течение десяти ближайших дней мы вместе должны сделать все, чтобы разорвать цепочки заболеваемости. Это наша общая приоритетная задача», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что ему приходит очень много обращений о том, что некоторые работодатели полностью игнорируют указ президента и заставляют своих сотрудников выходить на работу.