Если в нерабочие дни не собьем динамику распространения инфекции, то последует локдаун – губернатор

Если в нерабочие дни не собьется динамика распространения инфекции, то за ними последует локдаун. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
«Отдельно хочу обратиться к работодателям: нужно понимать, что если в период нерабочих дней мы не собьем динамику распространения инфекции, то за ним последует локдаун. Варианты компромисса есть, поэтому определите минимум работников, а если есть возможность, кого-то отправьте на удаленку», - отметил он.
Напомним, нерабочие дни установлены указом президента с 30 октября по 7 ноября. «Это болезненная, вынужденная, но крайне необходимая мера, призванная сбить динамику распространения заболевания. В течение десяти ближайших дней мы вместе должны сделать все, чтобы разорвать цепочки заболеваемости. Это наша общая приоритетная задача», - подчеркнул губернатор.
Михаил Ведерников рассказал, что ему приходит очень много обращений о том, что некоторые работодатели полностью игнорируют указ президента и заставляют своих сотрудников выходить на работу.
«Я хочу напомнить, что нерабочие дни распространяются практически на все сферы. Исключений немного, в основном это предприятия непрерывного цикла, медицинские организации, а также сети, которые обеспечивают продуктами и товарами первой необходимости. Во всех остальных случаях работодатель должен принять приказ, регламентирующий минимальное число сотрудников, которые обеспечат функционирование компании на период нерабочих дней. Если у вас это правило не исполняется, обращайтесь в трудовую инспекцию. Это нарушение, за которое предусмотрены штрафы статьей 5.27 административного кодекса. Я разговаривал с руководителем государственной инспекции, передал ему обращения, которые уже поступили и попросил уделить особое внимание этому вопросу». – добавил он.