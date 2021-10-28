Общество

Удачи на дорогах и зеленого света в реализации планов пожелал автомобилистам Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил автомобилистов с профессиональным праздником, который отмечается в России сегодня.

«Уважаемые работники и ветераны автотранспортных предприятий региона!

Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с Днем автомобилиста!

В последнее воскресенье октября мы традиционно чествуем работников автотранспортного комплекса – огромную профессиональную команду, обеспечивающую бесперебойную деятельность важнейшего сектора экономики, влияющего на все сферы нашей жизни.

Автомобиль был и остается самым востребованным, а для жителей отдалённых территорий нашего региона зачастую единственно доступным видом транспорта – не случайно 80 процентов автобусных маршрутов в области признаны социально-значимыми. Без надёжного функционирования автомобильной отрасли невозможно развитие промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли и туризма, решение социальных проблем.

Все мы, и профессионалы, и любители, заинтересованы в том, чтобы автомобильный транспорт был в первую очередь безопасным. От всей души желаю автомобилистам безаварийных поездок, удачи на дорогах, здоровья и «зелёного света» при реализации намеченных жизненных планов!» - говорится в тексте поздравления.