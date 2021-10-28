Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

В Псковской области опубликована свежая статистика по заболеваемости COVID-19. На данный момент проведено 604 198 исследований (+2550 зак сутки).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 58032 (+288).
Выздоровело – 49565 (+303).
Умерло – 909.
Статистика по муниципальным образованиям.
Псков – 19623
Великие Луки – 9525
Бежаницкий район – 598
Великолукский район – 1505
Гдовский район – 911
Дедовичский район – 1440
Дновский район – 399
Красногородский район – 594
Куньинский район – 526
Локнянский район – 406
Невельский район – 2389
Новоржевский район – 748
Новосокольнический район – 1575
Опочецкий район – 1678
Островский район – 2601
Палкинский район – 558
Печорский район – 1192
Плюсский район – 1006
Порховский район – 1724
Псковский район – 4775
Пустошкинский район – 563
Пушкиногорский район – 675
Пыталовский район – 622
Себежский район – 1144
Струго-Красненский район – 839
Усвятский район – 370
Иногородние (с 30.12.2020) — 46.