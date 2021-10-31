Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 4%

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области за неделю составил порядка 4%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В период нерабочих дней нам нужно сделать все возможное, чтобы начался спад», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки COVID-19 в Псковской области заразились 285 человек, с начала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 58 317 человек. Выздоровели 49 870 пациентов, из них 305 - за прошедшие сутки. Скончались 909 пациентов.

Всего в регионе провели 606 306 исследований на коронавирус (+2 108 за сутки).