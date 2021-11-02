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Общество

Троицкий мост: традиции или инновации?

02.11.2021 17:02|ПсковКомментариев: 4

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему судьбы Троицкого моста в Пскове, который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

Открыточные виды Пскова не представимы без Троицкого моста (официально он называется Советским). В минувшем году переправе исполнилось 70 лет. Ее плачевное состояние налицо: невооруженным глазом видны трещины, ступени крошатся, ограждение не раз пробивали любители быстрой езды. Поток транспорта через мост огромный, постоянные пробки, пешеходам тоже ходить неудобно: ограждения нет, машины носятся, перебои с освещением тротуаров. Велосипедистам вообще путь туда заказан. Одним словом, Троицкий мост не только потерял фотогеничность, но стал неудобен и небезопасен для передвижения, нужен ремонт.

Несколько месяцев назад правительство подписало документ, согласно которому на мосты в Пскове будут выделены немалые средства — порядка 450 млн рублей. По весне губернатор Михаил Ведерников заявил, что ремонт Троицкого моста планируют завершить уже к концу 2022 года. Городские власти рассказывали, что работы начнутся уже в этом году. Как мы видим, через пару месяцев Новый год, а обещанный процесс капитального ремонта еще не запущен. Горожане в предвкушении и довольно давно озабочены вопросом, каким будет новый старый мост — современным или аутентичным, как будет организовано дорожное движение? Сегодня «В фокусе» — ремонт Троицкого моста в Пскове.

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин уже не раз давал разъяснения по поводу того, как будет выглядеть финальный вариант нового Троицкого моста, что будет с объездами и так далее. Проект реконструкции уже разработан. Он предусматривает сохранение облика моста через Пскову, каким мы его привыкли видеть последние 70 лет. Пожалуй, главным внешним изменением станет то, что чугунные ограждения несколько преобразятся. Кроме того, проезжую часть планируют расширить, а вот велодорожек не будет. Борис Елкин отметил, что с началом ремонтных работ у горожан могут возникнуть временные трудности с перемещением, однако существенно дорожная ситуация не ухудшится. Закроют мост полностью только в следующем году.

«В ближайшие дни начнутся конкурсные процедуры. Срок реализации проекта — два года. Дата немного переходит на 2023 год, но это чисто формальная цифра, там будут проходить работы по благоустройству. Основные же работы должны быть произведены в следующем году, необходимый объем финансирования на эти цели уже есть. При благоприятном стечении обстоятельств объект будет проторгован к концу ноября и в конце декабря планируется приступить к работам. Но это не значит, что к концу года мы закроем мост, нет. Это значит, что начнутся подготовительные работы, а в дальнейшем, в следующем году, к сожалению, будут ограничения, в том числе с закрытием дорожного моста. Мы понимаем, что Троицкий мост находится в историческом центре города и построить временный, не разрушив какой-то памятник, будет невозможно. Пешеходный мост есть рядом в Финском парке, а автомобилям придется двигаться в объезд. Если одновременно будут закрыты улица Леона Поземского и Троицкий мост, это не сильно ухудшит ситуацию. Частично ухудшит для тех, кто живет в непосредственной близости к Троицкому мосту, но учитывая, что автолюбители привыкли объезжать пробки, также они будут объезжать и Троицкий мост», - рассказал Борис Елкин.

Оппонируют городским властям общественники, которые считают, что велодорожки — будущая головная боль Троицкого моста. Такое мнение высказал представитель региональной общественной организации «Убитые дороги» Николай Мельков. Кроме того, сейчас набирают популярность самокаты, поэтому вопрос с выделением отдельной полосы для такого транспорта или изменение правил дорожного движения, чтобы двухколесные средства передвижения могли ездить вместе с автомобилями, обязательно будет поднят, считает общественник. Грядущее перекрытие моста на ремонт станет настоящей бедой для жителей Запсковья, где уже сейчас есть проблемы с организацией движения. Николай Мельков отметил, что в Пскове во время ремонтов улиц или дорог очень часто возникают такого рода проблемы. Избавит ли увеличение полос для машин от транспортных коллапсов, которые сейчас мы видим в часы пик? Общественник уверен, что даже четыре полосы не помогут существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. Это может сделать только увеличение протяженности улично-дорожной сети.

«Мы можем видеть, что это будет огромная беда, особенно для жителей Запсковья. Там и так сейчас наблюдаются огромные проблемы из-за реконструкции улицы Леона Поземского. Многие автомобилисты ездят через частный сектор, где-то — через дворы. Мы видим, что движение никто никак не регулирует и не направляет. Такие проблемы мы видим при любом ремонте. Как только у нас закрываются дороги, люди как-то сами организуются и начинают ездить. При чем не по тем схемам, которые предлагает город, потому они либо проработаны слабо, либо недостаточно четко организованы. Люди же находят удобные пути. При этом это может быть очень удобно автомобилистам, но неудобно все остальным. Увеличение полос на мосту даже тогда, когда закончится ремонт на улице Леона Поземского, сильно ситуацию не изменит. Во всей России сейчас идет очень высокий рост автомобилизации, но это не значит, что надо увеличивать количество полос. Чтобы было меньше заторов и пробок, нужно увеличить общую протяженность улично-дорожной сети, чтобы вариантов приехать из точки "А" в точку "Б" было несколько. Я думаю, что строительство нового моста, которое откладывается уже многие годы, будет для города намного более полезным, чем увеличение на какой-нибудь улице количества полос», - сказал Николай Мельков.

Можно долго пытаться гнаться за ростом автотрафика, но он будет опережать возможности по увеличению улично-дорожной сети. Нужно следовать мультимодальному городскому трафику, отдавая приоритет пешеходам, двухколесному транспорту, общественному, и только потом — автомобилям. Такое мнение в интервью нашей программе высказал известный псковский архитектор, общественный помощник губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Сергей Станкевич. По его словам, уже многие города в России и в других странах столкнулись с этой проблемой. И единственное ее решение — отдавать приоритет пешеходам. Сергей Станкевич высказал свое мнение и по поводу того, как может выглядеть отремонтированный мост. Архитектор уверен, что нужно либо в точности повторять старый проект, либо создавать что-то принципиально новое.

«Я всегда против псевдоисторизма, что мы часто наблюдаем не только в Пскове. Мы часто видим псевдо-реконструкцию, когда пытаемся создать что-то новое, похожее на старое. При этом используем новые приемы, новые материалы. Это всегда выглядит, мягко говоря, нелепо. Поэтому я считаю, что любая подобная реконструкция может быть копией того, что было. При этом это может быть копией того, что было в предыдущий раз. Можно ведь поднять исторические документы и сделать точную копию самого первого моста, например, но уже из современного материла. Такой мост должен быть визуально неотличим от образа, который был. Если же мы делаем что-то новое, тогда, на мой взгляд, это должно быть что-то шедевральное. У нас, мне кажется, есть перекос. Мы пытаемся (иногда это у нас хорошо получается) сохранить что-то старое, но не создаем ничего нового, что захотели бы сохранить наши потомки. Это псевдопроизведения, которые через 50-100 лет особо никому не будут нужны. И это плохо», - отметил Сергей Станкевич.

Псков официально имеет статус исторического поселения, напомнила руководитель регионального отделения ВООПИк Ирина Голубева. Поэтому в городе существуют объекты охраны, которые не подлежат существенным изменениям. К ним относятся и основные мосты города. Их нужно реконструировать и ремонтировать так, чтобы исторический облик Пскова сильно не менялся, отметила архитектор. По словам Ирины Голубевой, проектировщики уже предложили подходящий вариант. Искусствовед подчеркнула, что речь идет о реконструкции именно Советского моста, который был построен после войны и который мы видим сейчас, а не Троицкого, что был до него.

«Решается вопрос о том, какие необходимы изменения. Уже было рассмотрено предложение, вполне разумное и реальное. Согласно этому предложению, при новых конструкциях сохраняется знакомый исторический облик моста. При чем моста Советского, а не Троицкого. Троицкий мост — это другое. Троицкий мост есть на старых фотографиях, а Советский мост был построен после войны. Он несет в себе черты советского периода, так называемого послевоенного классицизма. И он вписан уже в историю города, это один из его открыточных видов. Поэтому тут нужно соблюдать и букву закона, и эстетическую, художественную сторону этого места. Кроме того, я вам должна сказать, что у Советского моста очень сложная технически градостроительная история. Там довольно узкая улица Леона Поземского, дома близко подходят к улице, и никакого значительного расширения не будет. Надо дома тогда менять, менять градостроительный узел около Кремля, а это уже совсем нехорошо. Что делать, в старых городах есть такие проблемы, не только у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас мы новый мир построим, не получится», - рассказала Ирина Голубева.

Пока власти не приступили к ремонту Троицкого моста, нельзя сказать, что они его начали своевременно, потому что обрушиться переправа может в любой момент, уверен известный общественник и гражданский активист Игорь Батов. Что касается архитектурной ценности строения, то она весьма сомнительна, отметил общественник. В целом сохранить мост в том виде, который есть сейчас, невозможно. Для того, чтобы не было транспортного коллапса, нужно строить новый мост и проводить ремонты Троицкого и Ольгинскогго в соответствии с календарным планом, заключил Игорь Батов.

«Согласно тому, что я прочитал в техническом заключении, он (мост - ред.) несет 44% нагрузки. И его оставить невозможно однозначно. Тот вариант, который предложили мостовики, это очень хороший вариант. Он позволяет нам сохранить максимально близкий внешний вид. Сохранить его полностью в том виде, который сейчас, невозможно, потому что если сечение сделать по-прежнему в бетоне, оно не выдержит нынешней нагрузки. Мост старый, поэтому его надо уширять, утолщать и так далее. В этом случае опоры не выдержат. То есть, сохранив аналогичный материал, бетон, мы не сможем вписаться в те габариты, которые сейчас есть. Тот металлический вариант, который планируется реализовать, максимально близок по внешнему виду. Нужно будет покрасить его в серый бетонный цвет для полной эстетики. И все, практически ничего не будет заметно. Сохраним и эти красивые опоры — они облицованы, они также полностью сохранятся. То есть сейчас проект предусматривает максимально сохранение нынешнего моста, это очень хороший проект. К тому же он подразумевает значительно меньший срок перекрытия дороги. То есть если с бетонным мостом мы уходим на полтора года, то здесь можно построить за 8-12 месяцев», - сказал он.

Уже в этом году станет ясно, кто возьмется за ремонт Троицкого-Советского моста в Пскове. В следующем году жители Запсковья на своем опыте ощутят, насколько сложнее будет перемещаться по городу и действительно ли ремонт улицы Леона Поземсткого стал демоверсией грядущих логистических проблем псковичей.

Дина Дабришюте

Теги: #псков #мосты #реконструкция #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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