Общество

В ПФР рассказали о выплатах беременным и одиноким родителям в нерабочие дни

Праздничные, а также нерабочие дни не повлияют на график перечисления ежемесячных выплат будущим мамам и одиноким родителям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области, ежемесячные пособия за октябрь будут перечислены по обычному графику 3 ноября.

В пенсионном фонде напомнили, что право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родители или законные представители ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

Также выплаты положены женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (от 6-й до 12-й недели беременности включительно).

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5 889,5 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 779 рублей) , а выплата беременной женщине – 6 395 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 790 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 11 807 рублей).

На сегодняшний день данные выплаты получает более 7,4 тысячи псковичей.