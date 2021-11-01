Общество

Почти 70 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных COVID-19

Псковская область получит порядка 69,7 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Деньги поступят из резервного фонда правительства России.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 1 ноября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ.