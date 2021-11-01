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Общество

Псковская область получит более 30 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода

02.11.2021 09:41|ПсковКомментариев: 2

Псковская область получит 32 млн 346,5 тысяч рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего направят более 5 млрд рублей 50 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании. Этих средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту.

Решение было озвучено 1 ноября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. В то же время Минпромторгу было дано поручение заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и, если есть риски, действовать незамедлительно.

В августе на закупку и доставку концентраторов кислорода из резервного фонда правительства было выделено свыше 651,9 млн. Деньги были направлены 20 регионам России.

Теги: #правительство #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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