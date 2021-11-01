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Скончался концертмейстер псковского колледжа искусств Николай Зимин

Ушел из жизни певец, концертмейстер Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Николай Зимин. Ему было 69 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

«Вся жизнь Николая Михайловича была ярким примером беззаветного служения музыкальному искусству», - рассказали его коллеги.

Николай Зимин - выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных по специальности «пение». Он начал свою трудовую деятельность в 1979 году в качестве солиста-вокалиста Рязанской областной филармонии. Более восьми лет прослужил в армии - в ансамбле песни и пляски Северной группы войск на должности артиста хора, затем солиста-вокалиста в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Прибалтийского пограничного округа. Был награжден грамотой министерства обороны за творческую инициативу и высокое исполнительское мастерство.

В Псков Николай Зимин приехал в 1991 году. В качестве концертмейстера-вокалиста работал на теоретическом, фортепианном, народном отделах Псковского областного музыкального училища, а с 2006 по 2016 год - Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Творчески одаренный музыкант, тенор Николай Зимин обладал обширным вокальным репертуаром, много выступал в качестве солиста ансамбля русских народных инструментов "Коробейники" и оркестра русских народных инструментов колледжа искусств. Николай Михайлович прожил непростую жизнь, но в любых ситуациях его отличали глубокая человечность, душевность, доброе отношение к людям, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Николае Михайловиче Зимине навсегда останется в сердцах его коллег и выпускников», - добавили в колледже.