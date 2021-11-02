Общество

Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал все доводы противников вакцинации «вопиющей безграмотностью и словоблудием». При этом он отметил, что многие люди верят в это. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

Сомневающимся в необходимости вакцинации Александр Мясников напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"»?" — написал медик.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку, — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом «дельта» заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.