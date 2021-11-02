Общество

Значение Дня народного единства обсудили участники круглого стола в Пскове

День народного единства — это неискусственный праздник, который отражает историю становления России как единого многонационального государства. К такому общему мнению пришли участники круглого стола, который прошел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) накануне праздника, 3 ноября.

Участниками дискуссии стали экс-депутат Псковского областного Собрания, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», Василий Бобалев, председатель Псковской областной общественной организации «Межнациональное Единство» Василий Делистоян и председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт" («Единство»)» Саид Дукаев. Вел эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

День народного единства — относительно молодой праздник, отмечать его начали с 2005 года. По данным множества опросов, многие жители России до сих пор относятся к этой дате как к дополнительному выходному дню и не считают его праздничным событием. Часть населения страны и вовсе отмечает в начале ноября только годовщину Октябрьской революции, считая День народного единства искусственным торжеством.

По мнению Василия Бобалева, тот факт, что День народного единства празднуют в канун годовщины Октябрьской революции (7 ноября) — это чисто цифровое совпадение. Его поддержал и Василий Делистоян. «День народного единства — не искусственно введенный праздник и не замена годовщины революции. Он самобытный, имеет свою историю и традиции и напоминает, что мы живем в многонациональном регионе, в многонациональной стране, что мы должны сплотиться и жить большой единой семьей», - сказал он.

Все спикеры также сошлись в мнении о том, что в стране недостаточно хорошо организовано информационное сопровождение этого праздника — люди зачастую не знают, к чему он приурочен и какую историю имеет. Об этом, в частности, сказал Саид Дукаев.

«Для России это праздник, рожденный на крови. Мы должны осознавать, что людям потребовалось объединиться, чтобы получить возможность спокойного развития, чтобы закончить этап смуты на территории России. События 1612 года — лучшее подтверждение того, что когда стране грозит опасность, мы, люди, которые в обычной жизни могут не находить общего языка, иметь разногласия, перед лицом беды отбрасываем свое "я" и объединяемся во имя Отечества», - отметил он.

Саид Дукаев считает, что хорошим примером национального единства в истории России является период Советского Союза. Он напомнил, что в те времена появился термин «советский человек», который не подразумевал разделения. Разлад в ситуацию, сказал он, внесли 90-е года.

«Мы помним кровавые 90-е годы, когда на разжигании межнациональной розни строилась вся политика. Слава богу, сейчас пришло время, когда общество осознало, что без согласия людей в стране не будет будущего. Это осознание заставило нас вернуться к тому, что у нас все-таки общие корни и общая история», - подчеркнул председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт" («Единство»)».

Василий Делистоян озвучил в эфире мнение о том, что на сегодняшний день обществу необходимо стремиться к тому, чтобы представители разных национальностей не чувствовали себя неловко в общей компании, это относится как к народам, проживающим на территории страны, так и к жителям зарубежных государств. «Неправильно мешать политику и отношения среди простых людей», - заметил он.

По его словам, обществу нужно стремиться проводить больше мероприятий, направленных на обмен культурными ценностями и традициями. «Нужно рассказывать, показывать культуры всех народов, мы вместе должны на системной основе говорить об этом. Мероприятия, направленные на диалог культур, всегда интересны», - отметил Василий Делистоян.

О важности пропаганды Дня народного единства сказал и Василий Бобалев. Он считает, что когда общество будет лучше осведомлено об истории этого «глубинного праздника», он станет более значимым для людей.

«Одно могу сказать — нужно больше говорить о том, как жило общество в то время, что несет этот праздник. Он еще молодой, пройдет время, и, я уверен, он еще будет значим», - предположил Василий Бобалев.

Напомним, 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.