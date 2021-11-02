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Общество

Алена Трунова займет пост зампредседателя регионального комитета по труду

03.11.2021 19:23|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время общения с представителями волонтерских и общественных объединений предложил первому заместителю начальника управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации Алене Труновой занять пост заместителя председателя регионального комитета по труду и занятости. Специалист будет курировать новое направление по профориентации и трудоустройству молодежи в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава региона акцентировал внимание на том, что работа управления выстроена — положительные практики постоянно отмечаются на федеральном уровне. При этом отстаивать интересы молодежи необходимо по разным направлениям.

«На своем месте вы уже много сделали. На новом месте большой потенциал. Задача стратегическая, это будет интересный профессиональный вызов. Это принесет большую пользу региону. Самое главное — молодые ребята будут знать, к кому обратиться. К человеку, кто точно сделает все максимально быстро и профессионально, чтобы ответить на вопросы»,- заметил глава региона.

Алена Трунова согласилась с предложением губернатора и поблагодарила его за оказанное доверие.

Отметим, что до этого в ходе онлайн-встречи Алена Трунова представила ряд инициатив по организации профориентации молодежи. Она подчеркнула, что в регионе проводится много мероприятий, которые дублируют друг друга, отсутствует общая координация. Ряд мер в данном направлении прорабатывается на федеральном уровне, поэтому региональные предложения соответствуют заданным трендам. Но в их реализации необходимо работать на опережение.

В первую очередь предложено организовать профориентационные смены в летних детских лагерях с широким привлечением работодателей, психологов, представителей общественных объединений. Положительный опыт в данном направлении уже есть в Архангельской области.

Михаил Ведерников заметил, что если есть концепция, то в следующем году необходимо определить пилотную площадку, чтобы на ней отработать все нюансы. В целом губернатор положительно оценил инициативу и добавил, что в перспективе такие смены должны появиться в каждом детском лагере Псковской области.

Также Алена Трунова предложила акцентировать внимание на профориентационной работе Псковского молодежного центра. Она отметила, что сотрудники в этом направлении ведут серьезную работу — помогают составлять резюме, проводят психологическое тестирование, размещают на своих ресурсах актуальные вакансии. Если усилить работу Центра в данном направлении, по мнению специалиста, положительный опыт можно со временем масштабировать и по всей Псковской области.

Для объединения всех практик также предложено создать информационный портал, где будет собрана информация обо всех возможных профориентационных мероприятиях.

Дополнительно Алена Трунова предложила подойти к вопросу трудоустройства молодежи с другой стороны и организовать семинары для работодателей. Просветительская деятельность поможет представителям организаций принять решение о трудоустройстве молодых специалистов, чтобы соответствовать требованиям постоянно меняющегося мира.

Глава региона также поддержал представленные инициативы. В части создания информационного портала Михаил Ведерников предложил обратить внимание на региональный Навигатор дополнительного образования, который может стать прототипом специализированного информационного ресурса. В части работы с работодателями губернатор предложил запустить проект со следующего года в пилотном режиме.

Теги: #кадровые перестановки #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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