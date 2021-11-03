Общество

Псковская область оказалась на 4 месте в рейтинге регионов России по «индексу любви»

Псковская область оказалась на четвертом месте в осеннем рейтинге регионов России по «индексу любви». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Это уже 12-й выпуск исследования, которое с 2013 года показывает соотношение любви и нелюбви в сообщениях пользователей социальных сетей в разных регионах страны. По мнению составителей рейтинга, одновременно его результаты отражают состояние социальной напряженности в разных точках России: если в регионе благоприятная обстановка, в соцсетях чаще выражают любовь, если же в регионе много проблем – пользователи начинают выплескивать свою агрессию.

Для расчета индекса были проанализированы сообщения на русском языке в социальных медиа – «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах, в блогах и так далее, опубликованные в период с 6 по 17 октября 2021 года. Специалисты детально изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица в настоящем времени, и подсчитали, что 82,42% из них были о любви и только 18,56% - о ненависти.

В качестве предмета исследования были выбраны любовь (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т. п.) и ненависть («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и им подобные).

Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации.