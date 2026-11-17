День участковых уполномоченных полиции РФ, Международный день студентов, Всемирный день борьбы с раком шейки матки, Международный день белки, День домашнего хлеба и День пахлавы отмечают сегодня, 17 ноября.

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День участковых уполномоченных полиции РФ посвящен сотрудникам полиции, которые ежедневно взаимодействуют с населением и отвечают за порядок на закрепленных территориях. Его официально учредили в 2002 году. Дату 17 ноября выбрали не случайно: в этот день в 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю» — документ, положивший начало формированию института участковых в советской милиции.

Сегодня участковые занимаются профилактикой правонарушений, принимают обращения граждан, помогают разрешать бытовые конфликты. В профессиональный праздник лучших сотрудников награждают. К этой дате также приурочено подведение итогов ежегодного всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Международный день студентов напоминает о трагических событиях Второй мировой войны в оккупированной нацистами Чехословакии. Осенью 1939 года студенты Праги вышли на антинацистские демонстрации. Во время разгона одной из них был смертельно ранен студент Ян Оплетал. Его похороны вызвали новую волну протестов.

Всемирный день борьбы с раком шейки матки. 17 ноября 2020 года Всемирная организация здравоохранения представила глобальную стратегию по ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения. В 2025 году дату официально провозгласили Всемирным днем борьбы с раком шейки матки.

Главная цель инициативы — привлечь внимание к профилактике рака шейки матки и сделать медицинскую помощь доступнее. Особое значение имеют вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), регулярные обследования и своевременное лечение предраковых изменений.

Международный день белки — неофициальный экологический праздник посвящен пушистым обитателям лесов и парков. Его цель — напомнить о необходимости бережного отношения к диким животным, особенно с наступлением холодов.



В ноябре белки уже готовятся к зиме: меняют шубку, собирают запасы и обустраивают укрытия. В парках для них устанавливают специальные кормушки. Однако подкармливать зверьков нужно осторожно: им нельзя давать соленые и жареные продукты, сладости и хлеб.

День домашнего хлеба — также неофициальный гастрономический праздник, популярный в США. Хороший повод испечь хлеб по семейному рецепту или попробовать самостоятельно приготовить тесто на закваске.