Общество

В России продлили розыгрыш денег среди вакцинированных от COVID-19

Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 30 октября.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

«Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак". Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», - отметили в пресс-службе.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Для получения информации о выигрыше нужно убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе.

После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счет победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.