Общество

«Особое мнение»: Дмитрий Михайлов о планах КПРФ, подготовке к 7 ноября и ситуации в стране. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 5 ноября. Гостем студии стал секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке коммунистов к одному из главных для них праздников — 7 ноября, об общественно-политической ситуации в стране и регионе, а также об итогах сентябрьских выборов и планах обкома КПРФ.