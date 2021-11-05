Общество

Ночные учения на самолетах Ил-76 прошли в Псковской области

Экипажи военно-транспортной авиации провели ночные учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76 на аэродроме Кресты в Псковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото здесь и далее: Министерство обороны РФ

Летчики отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также имитацию практического десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.

«Учебно-тренировочные полеты в ночное время являются одними из обязательных элементов боевой подготовки. Такие полеты проводятся с целью повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток, на любых аэродромах», - добавили в пресс-службе.

Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.