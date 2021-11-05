Общество

Свежие данные по заболеваемости COVID-19 привел псковский губернатор

Очаг на территории предприятия «Евро-Керамика» в Печорском районе снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Согласно приведенным данным, за минувшие сутки зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии составляет 59 756 человек. Число жертв COVID-19 увеличилось на 5 человек, общее количество – 936. Выздоровело за сутки 303 человека (всего 51 403).

Первый компонент вакцины получили 587 человек (всего 215 174), оба компонента - 608 (всего 200 757). Губернатор призвал жителей региона записываться на вакцинацию.