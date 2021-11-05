Общество

МЧС напомнило псковичам о мерах пожарной безопасности

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан ответственно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительнее и помнить, что пожар намного проще предотвратить, чем потушить.

«Не оставляйте детей без присмотра, не курите в постели, соблюдайте инструкции по эксплуатации бытовой и другой техники, не пользуйтесь приборами с поврежденной изоляцией электропроводов.

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) электровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем скручивания.

Уходя из дома или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами. При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.

С наступлением холодом возрастает количество «печных» пожаров, поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Очищать дымоходы, печи, камины от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, необходимо побелить.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации, имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квалифицированных специалистов», - говорится в сообщении МЧС.