Общество

Суд обязал печорскую администрацию починить пассажирский катер

Суд обязал администрацию Печорского района починить пассажирский катер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Транспортный прокурор Псковской области провел проверку исполнения требований водного законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации водного транспорта на катере «Обозерье». Катер принадлежит МО «Печорский район» Псковской области.

Прокурор установил, что в нарушение требований федерального законодательства судно эксплуатировали в 2019-2021 годах без документов, подтверждающих его надлежащее техническое состояние.

По результатам освидетельствования, проведенного Северо-Западным филиалом Российского речного регистра, катеру необходим был ремонт. Длительное несоблюдение требований законодательства создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью членов экипажа и пассажиров этого транспорта, отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования Псковской транспортной прокуратуры. На администрацию Печорского района возложили обязанность выполнить на катере ремонт леерного ограждения, ручного осушительного насоса, провести проверку и испытания спасательных средств, проверку (замену) противопожарного снабжения и радионавигационного оборудования. Затем администрации необходимо предъявить указанное судно к освидетельствованию в Северо-Западный филиал Российского речного регистра.