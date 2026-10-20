Петербуржец получил 10 лет колонии за разбойные нападения на пустошан

Опочецкий районный суд вынес обвинительный приговор жителю Санкт-Петербурга за два разбойных нападения на жителей Пустошкинского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 5 декабря 2023 года мужчина вместе с сообщниками проник в гараж в деревне Галузино Пустошкинского муниципального округа. Преступники потребовали у владельца денежные средства, получили отказ, после чего избили его и связали руки и ноги скотчем. Затем они оставили мужчину связанным в холодном гараже, а сами проникли в частный дом. Там они связали жену потерпевшего и похитили 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней петербуржец и его соучастники совершили второе нападение. Скрыв лица и надев перчатки, они проникли в гараж жителя города Пустошки. Обвиняемый распылил в лицо потерпевшему раздражающее вещество, ударил его ногой по голове и животу, а затем бросил в голову доску ламината. Сообщник сорвал с плеча мужчины сумку с 110 тысячами рублей, после чего преступники скрылись.

Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении двух разбоев и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.