Новый подход к вовлечению учащихся в студенческие отряды разработали в ПсковГУ

В Псковском государственном университете в рамках проекта «Маршрут построен» разработали интерактивную игру «Курс на отряд». Она позволяет эффективно вовлекать молодёжь в работу РСО (Российских студенческих отрядов). Вместо обычной лекции о направлениях работы студотрядов участники интерактива могут «примерить» на себя разные роли, а после — вступить в понравившийся отряд. На сегодняшний день свой «Курс на отряд» определили больше 150 первокурсников из трех институтов ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета
Игра включает в себя несколько раундов. Каждый показывает особенности работы по одному из направлений: вожатскому, сервисному, строительному, путинному и прочим. Особое внимание уделяют возможности пройти учебную практику в формате работы в РСО.
В финале игры участники обсуждают свои результаты и могут узнать о дальнейших широких возможностях работы в РСО.
Проект «Маршрут построен» — один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут адаптировать к работе новичков в этот и последующие годы.