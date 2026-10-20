Новый подход к вовлечению учащихся в студенческие отряды разработали в ПсковГУ

В Псковском государственном университете в рамках проекта «Маршрут построен» разработали интерактивную игру «Курс на отряд». Она позволяет эффективно вовлекать молодёжь в работу РСО (Российских студенческих отрядов). Вместо обычной лекции о направлениях работы студотрядов участники интерактива могут «примерить» на себя разные роли, а после — вступить в понравившийся отряд. На сегодняшний день свой «Курс на отряд» определили больше 150 первокурсников из трех институтов ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Игра включает в себя несколько раундов. Каждый показывает особенности работы по одному из направлений: вожатскому, сервисному, строительному, путинному и прочим. Особое внимание уделяют возможности пройти учебную практику в формате работы в РСО.

«Нам хотелось уйти от формата, когда студентам просто показывают презентацию и перечисляют направления студенческих отрядов. В игре они сами проживают небольшие ситуации, принимают решения в команде и через это понимают, чем направления действительно отличаются друг от друга. "Курс на отряд" не должен убедить каждого вступить в студенческий отряд. Его задача гораздо важнее: показать возможности и дать студенту самому понять, какой маршрут может быть интересен именно ему», — пояснила руководитель проекта «Маршрут построен», начальник отдела по работе со студотрядами Алла Сердцева.

В финале игры участники обсуждают свои результаты и могут узнать о дальнейших широких возможностях работы в РСО.

Проект «Маршрут построен» — один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут адаптировать к работе новичков в этот и последующие годы.