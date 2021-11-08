Общество

В Псковской области определили условия для проведения банкетов и посещения катков

В Псковской области определили условия для проведения банкетов, свадеб, поминок, корпоративов, а также для посещения катков. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора области от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия с 8 ноября можно только при соблюдении одновременно следующих условий:

- наличие у каждого участника мероприятия, оказывающего услуги при проведении мероприятия (ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры, иные граждане), документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего прохождение вакцинации против коронавируса двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

- наличие у совершеннолетнего участника и зрителя мероприятия (за исключением ведущих, аниматоров, фотографов, видеооператоров и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия) одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавируса двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

- у совершеннолетнего зрителя и участника мероприятия, имеющего противопоказания к вакцинации против коронавируса, должны быть одновременно два документа, в том числе подтверждающий медицинские противопоказания, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медорганизации, и документ (в том числе в электронном виде), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия.

Аналогичные требования прописаны для совершеннолетних посетителей ледового катка.