Общество

Почти 300 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки в Псковской области

296 жителей Псковской области человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Всего с начала пандемии выздоровели 52 298 человек.

Кроме того, за прошедший день заразились коронавирусом 294 псковича. Общее количество заболевших составило 60 630 человек.

7 жителей Псковской области скончались COVID-19. С начала пандемии от этого заболевания умерли 954 жителя региона.

«С завершением нерабочих дней рост заболеваемости может возобновиться. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности, баланс сейчас очень хрупкий», - отметил глава региона.