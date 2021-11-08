Общество

Главную новогоднюю ель установят в Пскове не позднее 21 декабря

Монтаж новогодней иллюминации произведут в Пскове не позднее 21 декабря. Об этом говорится в документах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит произвести работы по оформлению центральной новогодней искусственной ели, монтаж 540 метров гирлянд «Тающая сосулька» на деревьях в Летнем саду и на площади Ленина, металлической конструкции со светодиодами на искусственную елку в Сквере искусств, установить светодиодную конструкцию «Подарок» на улице Пушкина, светодиодные ель, карету, арку и акриловую фигуру «Олень» в Детском парке, подключить 10 лазерных прожекторов.

Кроме того, контракт предусматривает монтаж перетяжек на Ольгинском мосту, светодиодных занавесов через Октябрьский проспект, 27-метровой гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду на фонтане, установку трех светодиодных шаров на детской площадке на улице Калинина, 148 светодиодных консолей на опорах, замену вышедшего из строя дюралайта в количестве 2 262 м и прокладку 754,8 м питающего кабеля с его подключением.

Демонтируют новогоднюю иллюминацию не позднее 29 января.2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 999 тысяч 749 рублей. Источник финансирования – городской бюджет.

Подрядную организацию выберут в ходе электронного аукциона 10 ноября.