Общество

Еще один очаг COVID-19 сняли с контроля в Псковской области

Очаг в пансионате «Кривск» Печорского района сняли с контроля Роспотребнадзора 9 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей личной странице в Instagram.

В Псковской области остается один активный очаг по коронавирусу – в Пушкиногорском доме ветеранов.

Всего в Псковской области провели 624 233 исследований на COVID-19 (+1517 за сутки). Подтвердились 60 925 случая заражения (+295). Выздоровели 52 499 человек (+201), умерли с начала пандемии 958 пациентов.

Напомним, Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области за минувшие сутки.