Общество

Сотрудники МВД России отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел РФ (до 2011 года — День милиции).

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством», пишет calend.ru.

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», а 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Поэтому и профессиональный праздник, долгие годы носивший название «День милиции», после вступления в силу нового закона был переименован. В соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Тогда же была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проведены мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы.

В настоящее время органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, проведение массовых мероприятий, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков, противодействие экстремизму.