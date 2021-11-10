Общество

«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 ноября. Гостем студии стал заместитель председателя Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Он рассказал, как его предприятию удается не только сохранять производство в условиях коронавируса, но и постоянно развиваться, прокомментировал действующие в Псковской области ограничительные меры. Отдельное внимание уделили обсуждению вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, партийной и благотворительной деятельности Юрия Сорокина.

Пошло ли сокращение числа депутатов с 44 до 26 на пользу областному Собранию? Останется ли оно местом для дискуссий? Чем Юрия Сорокина привлекает депутатская работа и как ему удается не терять связь с избирателем в новой ковид-реальности? Как у гостя студии родилась мысль установить в Пскове музыкальную скамейку?