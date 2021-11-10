Роды у псковичек с клиническими симптомами COVID-19 принимают раньше срока

Роды у инфицированных COVID-19 псковичек принимают раньше срока. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.
Он призвал женщин Псковской области, которые беременны на данным момент или только планируют стать мамами, пройти процедуру вакцинации. И. о. главного врача Псковского перинатального центра напомнил, что с начала октября Минздрав РФ разрешил вакцинировать беременных женщин на сроке от 22 недель «Спутником V». «Доказано, что прививка является безопасной во время беременности, никаких осложнений от нее не зафиксировано», - добавил врач.