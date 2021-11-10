Общество

Роды у псковичек с клиническими симптомами COVID-19 принимают раньше срока

Роды у инфицированных COVID-19 псковичек принимают раньше срока. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.

«К сожалению, инфицированных женщин, особенно с клиническими симптомами COVID-19, приходится оперировать (принимать роды — ред.) преждевременно. Соответственно, рождаются недоношенные и маловесные дети», - сказал Николай Красиков.

Он призвал женщин Псковской области, которые беременны на данным момент или только планируют стать мамами, пройти процедуру вакцинации. И. о. главного врача Псковского перинатального центра напомнил, что с начала октября Минздрав РФ разрешил вакцинировать беременных женщин на сроке от 22 недель «Спутником V». «Доказано, что прививка является безопасной во время беременности, никаких осложнений от нее не зафиксировано», - добавил врач.