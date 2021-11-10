Общество

Более 100 тысяч рублей может получать переводчик в Пскове

Переводчик в Пскове может получать зарплату до 110 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

На высокий доход могут претендовать переводчики с высшим лингвистическим образованием, знанием нескольких иностранных языков и опытом синхронного перевода. Конкурентным преимуществом может стать готовность к командировкам. Зарплатный максимум для переводчика в Москве составляет 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 160 тысяч рублей, в Пскове — 110 тысяч рублей.

Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 50 тысяч рублей. Специалисты с опытом работы до 1 года и с неполным высшим лингвистическим образованием, со знанием делового этикета и иностранного языка на свободном уровне зарабатывают от 28 до 33 тысяч рублей.

Переводчики со стажем от 1 года и опытом перевода технической документации могут получать от 33 до 40 тысяч рублей. Специалист с опытом последовательного устного перевода, со знанием второго иностранного на свободном уровне, высшим образованием и стажем от двух лет может рассчитывать на 40-55 тысяч рублей, а специалист со стажем от 3 лет устным переводчиком и опытом синхронного перевода может зарабатывать от 55 до 110 тысяч рублей.

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