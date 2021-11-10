Общество

Общественные туалеты в Пскове подключат к центральной канализации

Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разрабатывают в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«Много обращений поступает по вопросу работы общественных туалетов в Пскове. В связи с эпидситуацией и введением QR-кодов для посещения общепита и различных организаций этот вопрос стал наиболее острым», - отметил Борис Елкин.

По его словам, в городе проведут инвентаризацию, рассчитают потребность в ремонте и замене программного обеспечения, решат вопросы обслуживания санузлов.

«Надо признать, что проблемы с работой модульных туалетов существуют: нет подключения к центральной системе, быстро выходят из строя насосы и оборудование, не работает программное обеспечение, нет технической возможности эксплуатировать в зимнее время года и другие. Будем поэтапно решать эту проблему!» - добавил исполняющий полномочия главы городской администрации.