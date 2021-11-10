Общество

Необходимые для выхода на пенсию документы перечислили в псковском ПФР

Отделение ПФР по Псковской области разъяснило, какие документы необходимы для заблаговременной подготовки для назначения пенсии. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе фонда.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Однако об их подготовке нужно подумать заранее, отметили в ПФР. Там предоставляют возможность заблаговременно собрать и проверить документы, подтверждающие пенсионные права граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания или к своему работодателю для проведения заблаговременной работы с документами. Обращаться можно за 5 лет (минимум за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также дополнят индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию пенсионные права будут отражены на лицевом счете в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения клиентской службы ПФР и в максимально короткие сроки, проинформировали псковичей.

Какие документы нужно представить для заблаговременной работы: